Agentin mit Herz
Folge 16: Stunde der Wahrheit
46 Min.Ab 12
Der Geheimdienst steht vor einem Rätsel: Innerhalb kürzester Zeit sind drei Agenten spurlos verschwunden. Die Recherchen ergeben nur ein einziges gemeinsames Merkmal: Alle drei Agenten befanden sich in einer persönlichen Lebenskrise. Um der Sache auf den Grund zu gehen, imitiert Lee das Leben der Vermissten: Er treibt sich in Kneipen herum, erscheint nicht mehr zur Arbeit und vernachlässigt sein Äußeres. Prompt machen ihm zwei Ganoven ein äußerst lukratives Angebot.
