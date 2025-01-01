Agentin mit Herz
Folge 11: Die Überläufer
Aus den Ostblockstaaten werden zwei Überläufer erwartet. Als die beiden bei ihrer Ankunft in Amerika ermordet werden, hat der Geheimdienst ein Problem: Allen ist klar, dass dies nur aufgrund einer undichten Stelle in den eigenen Reihen geschehen konnte. Eine fieberhafte Suche nach dem Verräter beginnt. Geheimdienstdirektor Mitch Larner verdächtigt Amanda King: In ihrer Personalakte fanden sich scheinbar belastende Hinweise. Ausgerechnet Lee muss Amanda beschatten.
