Folge 11: Die Überläufer

46 Min.Ab 12

Aus den Ostblockstaaten werden zwei Überläufer erwartet. Als die beiden bei ihrer Ankunft in Amerika ermordet werden, hat der Geheimdienst ein Problem: Allen ist klar, dass dies nur aufgrund einer undichten Stelle in den eigenen Reihen geschehen konnte. Eine fieberhafte Suche nach dem Verräter beginnt. Geheimdienstdirektor Mitch Larner verdächtigt Amanda King: In ihrer Personalakte fanden sich scheinbar belastende Hinweise. Ausgerechnet Lee muss Amanda beschatten.

