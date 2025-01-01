Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Mord unter Freunden

WarnerStaffel 2Folge 18
Mord unter Freunden

Mord unter FreundenJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 18: Mord unter Freunden

45 Min.Ab 12

Der afrikanische Staatspräsident Nabuti besucht Washington. Eine militante Splitterpartei seines Landes will Nabuti ermorden. Der Geheimdienst engagiert deshalb den angesehenen Sicherheitsfachmann Byron Jordan: Er installiert in Nabutis Domizil in Washington eine komplizierte Alarmanlage. Als er Amanda begegnet, verliebt er sich in sie. Nach einem gemeinsamen Dinner wird Jordan mit einem Steakmesser ermordet - auf dem Messer befinden sich Amandas Fingerabdrücke ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen