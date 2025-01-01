Agentin mit Herz
Folge 18: Mord unter Freunden
45 Min.Ab 12
Der afrikanische Staatspräsident Nabuti besucht Washington. Eine militante Splitterpartei seines Landes will Nabuti ermorden. Der Geheimdienst engagiert deshalb den angesehenen Sicherheitsfachmann Byron Jordan: Er installiert in Nabutis Domizil in Washington eine komplizierte Alarmanlage. Als er Amanda begegnet, verliebt er sich in sie. Nach einem gemeinsamen Dinner wird Jordan mit einem Steakmesser ermordet - auf dem Messer befinden sich Amandas Fingerabdrücke ...
