WarnerStaffel 2Folge 10
Folge 10: Unter falschem Namen

45 Min.Ab 12

Lee Stetson erhält eine verschlüsselte Nachricht von Orlando Gravas, einem Geheimagenten des südamerikanischen Staates Puerto Faro. Orlando ist ein alter Freund Lees. Trotz aller Bemühungen ist der Funkspruch jedoch nicht zu entziffern: Anscheinend war Orlando bei der Übermittlung ertappt worden. Immerhin findet Lee heraus, dass die Botschaft von einem Luxusliner in der Karibik gesendet wurde. Gemeinsam mit Kollegin Amanda bucht er eine Kreuzfahrt auf dem Schiff - inkognito.

