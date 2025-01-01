Zum Inhalt springenBarrierefrei
Amanda muss brisantes Archivmaterial transportieren. Da ihr eigenes Auto in der Werkstatt ist und ein Dienstwagen nicht zur Verfügung steht, verschafft ihr Lee provisorisch ein Fahrzeug, das an der kanadischen Grenze beschlagnahmt wurde. Niemand ahnt, dass in dem Wagen eine Ladung Koks versteckt ist. Großdealer Nick Falcone soll es im Auftrag bolivianischer Terroristen in den USA verkaufen. Klar, dass der Drogenhändler mit allen Mitteln versucht, wieder an seine Ware zu kommen.

