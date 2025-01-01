Agentin mit Herz
Folge 8: Unter Hypnose
45 Min.Ab 6
Feldmarschall Ilya Kreschenko ist schon lange als Hardliner im Politbüro der UdSSR bekannt: Er ist besessen von der Idee, den Westen militärisch zu besiegen. Als er seine Vorschläge im eigenen Land nicht durchsetzen kann, setzt er sich nach Washington ab. Dort will er einen atomaren Erstschlag auslösen, um einen Weltkrieg zu entfesseln. Yuri Valov, ein Topagent des KGB, muss deshalb mit dem amerikanischen Kollegen Lee Stetson zusammenarbeiten, um den Wahnsinnigen zu stoppen.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen