Agentin mit Herz
Folge 9: Die Masken der Lady Emilie
46 Min.Ab 12
Bei einem Überfall auf ein Forschungslabor der U.S. Army werden zwei Wissenschaftler getötet und die Pläne für die neue technologische Wunderwaffe "Falconwing" gestohlen. Lee Stetson überprüft die Kurierkanäle des KGB und stößt dabei auf den gescheiterten englischen Geschäftsmann Sydney Whitsett. Zusammen mit seiner britischen Kollegin Emilie Farnsworth entführt Lee den Verdächtigen. Die Spur ist heiß: Noch steht die Übergabe der gestohlenen Pläne an Whitsett bevor.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen