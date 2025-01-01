Agentin mit Herz
Folge 14: Der Mafia-Pate
45 Min.Ab 12
Ein prominenter Unterweltboss will auspacken. Agentin King soll während einer Party die entsprechenden Dokumente an sich bringen. Die Übergabe schlägt fehl, das brisante Material gerät in die Hände der Burling-Brüder. Die beiden betreiben einen Partyservice der besonderen Art: Ihren Kundendienst im Hause reicher Auftraggeber verbinden sie mit dem Diebstahl vertraulicher Dokumente. Amanda und Francine bewerben sich daraufhin als Dienstmädchen bei den Burlings.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen