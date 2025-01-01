Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Der Mafia-Pate

WarnerStaffel 2Folge 14
Der Mafia-Pate

Der Mafia-PateJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 14: Der Mafia-Pate

45 Min.Ab 12

Ein prominenter Unterweltboss will auspacken. Agentin King soll während einer Party die entsprechenden Dokumente an sich bringen. Die Übergabe schlägt fehl, das brisante Material gerät in die Hände der Burling-Brüder. Die beiden betreiben einen Partyservice der besonderen Art: Ihren Kundendienst im Hause reicher Auftraggeber verbinden sie mit dem Diebstahl vertraulicher Dokumente. Amanda und Francine bewerben sich daraufhin als Dienstmädchen bei den Burlings.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen