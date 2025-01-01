Agentin mit Herz
Folge 4: Ein tiefgekühlter Fall
46 Min.Ab 6
Jerry Perrine ist einer der reichsten Männer Amerikas. Als er ein Treffen mit den führenden Unterweltbossen des ganzen Landes veranstaltet, interessiert sich natürlich auch der Geheimdienst dafür. Über den Anlass des Treffens herrscht völlige Unklarheit. Amanda gelingt es, als Servicekraft engagiert zu werden. Dadurch bekommt sie Zutritt zu dem geheimnisvollen Meeting. Zusammen mit "Barkeeper" Lee erfährt sie bald Näheres über Jerry Perrines gefährliche Absichten.
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen