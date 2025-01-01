Agentin mit Herz
Folge 5: Nachtfalter
46 Min.Ab 6
Amanda King wird als Kurier eingesetzt. Sie soll einen Mikrofilm mit wichtigen Informationen in Empfang nehmen. Während der Übergabe des Films wird sie jedoch überfallen und ausgeraubt. Als Lee einschreitet, ergreifen die Täter die Flucht. Alles sieht so aus, als hätte der KGB seine Hände im Spiel. Tatsächlich aber steckt ein Mädchenhändler hinter dem Überfall. Als Lee schließlich die wahren Zusammenhänge entdeckt, ist es fast schon zu spät: Amanda ist entführt worden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen