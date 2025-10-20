Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 1: Gezeichnet
47 Min.Ab 12
Die junge FBI-Agentin Dana Scully wird dem dienstälteren und eigenbrötlerischen Kollegen Fox Mulder an die Seite gestellt. Ihr erster gemeinsamer Fall: Sie untersuchen den mysteriösen Tod von vier Jugendlichen. Die studierte Medizinerin Dana glaubt nur an wissenschaftliche Beweise. Mulder aber ist der festen Überzeugung, dass die Vier vor ihrem Tod von Außerirdischen entführt wurden. Die Ermittlungen scheinen Mulders Hypothese zu bestätigen ...
