Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 11: Eve
44 Min.Ab 16
Ein mysteriöser Mord führt Mulder und Scully an die Ostküste der USA: Einem Mann wurde das Blut aus dem Körper gesaugt. Als ob dies noch nicht bizarr genug wäre, erfahren sie, dass sich genau zum selben Zeitpunkt ein fast identischer Mord in Kalifornien zugetragen hat. Beide Opfer lassen Töchter zurück, die sich bis aufs Haar gleichen. Wie sich herausstellt, waren beide Retortenbabys, und die künstliche Befruchtung ihrer Mütter fand einst in derselben Klinik statt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren