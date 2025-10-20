Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 18: Der Wunderheiler
44 Min.Ab 12
In der amerikanischen Provinz macht ein Mann Furore, der angeblich durch bloßes Handauflegen Krankheiten heilen kann. Im Grunde kein Fall für Mulder und Scully - würden die Geheilten nicht kurz nach ihrer Genesung auf ebenso geheimnisvolle Weise das Zeitliche segnen. Der Sheriff von Kenwood ist überzeugt, dass es sich um einen Scharlatan handelt und lässt ihn im Gefängnis von bezahlten Schlägern umbringen. Inzwischen findet Scully Beweise für die Unschuld des Heilers ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren