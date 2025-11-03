Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

20th CenturyStaffel 1Folge 9vom 03.11.2025
Folge 9: Besessen

45 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12

Der Sabotageakt an einem Spaceshuttle ermöglicht es Mulder, sich einen Kindheitstraum zu erfüllen: Bei ihren Ermittlungen besuchen Mulder und Scully die Mission Control der NASA! Doch die Freude des FBI-Agenten wird durch eine Reihe geheimnisvoller Vorfälle gedämpft: Irgendjemand - oder irgendetwas - scheint den Vorstoß der Menschheit in den Weltraum verhindern zu wollen. Projektleiter Colonel Belt verhält sich äußerst seltsam und wie von einer fremden Macht gesteuert ...

