Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Die Botschaft

Staffel 1Folge 13
Die Botschaft

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 13: Die Botschaft

45 Min.Ab 16

Der zum Tode verurteilte Serienkiller Luther Lee Boggs bietet dem FBI an, seine angeblichen "telepathischen Kräfte" bei der Jagd nach einem anderen Serienmörder einzusetzen. Während Mulder skeptisch bleibt, ist es diesmal Scully, die sich - durch den plötzlichen Tod ihres Vaters erschüttert - auf übersinnliche Ermittlungsmethoden einlässt. Boggs singt ihr das Lied vor, das auf der Beerdigung ihres Vaters gespielt wurde und von dem er unmöglich etwas wissen konnte ...

