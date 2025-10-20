Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 13: Die Botschaft
45 Min.Ab 16
Der zum Tode verurteilte Serienkiller Luther Lee Boggs bietet dem FBI an, seine angeblichen "telepathischen Kräfte" bei der Jagd nach einem anderen Serienmörder einzusetzen. Während Mulder skeptisch bleibt, ist es diesmal Scully, die sich - durch den plötzlichen Tod ihres Vaters erschüttert - auf übersinnliche Ermittlungsmethoden einlässt. Boggs singt ihr das Lied vor, das auf der Beerdigung ihres Vaters gespielt wurde und von dem er unmöglich etwas wissen konnte ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren