Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der Teufel von Jersey

20th CenturyStaffel 1Folge 5vom 20.10.2025
Der Teufel von Jersey

Der Teufel von JerseyJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 5: Der Teufel von Jersey

43 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Mulder und Scully müssen sich mit einer Reihe von Morden in den Wäldern New Jerseys befassen. Offensichtlich sind die Toten alle Opfer eines Kannibalen geworden - und das beflügelt die Fantasie der Anwohner: Wie Mulder und Scully erfahren, gibt es in der Gegend die Legende des "Teufels von New Jersey", der sich in den Wäldern herumtreiben soll. Scully ist skeptisch. Doch als sie eines Tages aus privaten Gründen nach Washington fährt, macht Mulder eine seltsame Begegnung ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen