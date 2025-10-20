Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 20: Der Kokon
43 Min.Ab 12
Mulder und Scully reisen in die Wälder Oregons, um nach einer verschwundenen Holzfällertruppe zu suchen. Zunächst gerät eine Gruppe von radikalen Öko-Aktivisten in Verdacht, und tatsächlich wird einer der Umweltschützer aufgegriffen - doch er hat eine ganz andere Geschichte parat: Angeblich gibt es in den Wäldern eine Insektenart, die sich von Menschen ernährt, indem sie sie in einem klebrigen Kokon fängt und ihnen anschließend alle Flüssigkeit aus dem Körper saugt ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
