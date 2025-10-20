Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Verlockungen

20th CenturyStaffel 1Folge 14
Verlockungen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 14: Verlockungen

44 Min.Ab 16

Mulder und Scully stoßen bei der Suche nach einem Triebtäter auf eine seltsame, religiöse Sekte, deren Mitglieder auf Fremde eine unwiderstehliche sexuelle Anziehungskraft ausüben. Auch Scully gerät in den Bann eines der Kultmitglieder. Mulder ist entsetzt, denn die Liebespartner der religiösen Fanatiker fanden offenbar alle nach einer leidenschaftlichen Liebesnacht den Tod. Im Blut der Opfer findet man größere Mengen eines tierischen Sexuallockstoffes ...

