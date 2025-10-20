Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 14: Verlockungen
44 Min.Ab 16
Mulder und Scully stoßen bei der Suche nach einem Triebtäter auf eine seltsame, religiöse Sekte, deren Mitglieder auf Fremde eine unwiderstehliche sexuelle Anziehungskraft ausüben. Auch Scully gerät in den Bann eines der Kultmitglieder. Mulder ist entsetzt, denn die Liebespartner der religiösen Fanatiker fanden offenbar alle nach einer leidenschaftlichen Liebesnacht den Tod. Im Blut der Opfer findet man größere Mengen eines tierischen Sexuallockstoffes ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren