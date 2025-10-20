Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 16: Ewige Jugend
48 Min.Ab 12
Mulder erhält Drohbriefe von einem Verbrecher, den er vor vielen Jahren überführte. Im Grunde nichts Ungewöhnliches - wäre der Mann nicht bereits vor fünf Jahren im Gefängnis gestorben! Die Ermittlungen führen Mulder und Scully zu dem zwielichtigen Arzt Dr. Ridley, der im Gefängniskrankenhaus illegale Experimente mit Gefangenen durchführt. Ridley hatte schon vor Jahren Versuche mit Kindern gemacht, die an sogenannter Progerie, frühzeitiger Vergreisung, litten ...
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
