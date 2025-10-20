Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Schatten

20th CenturyStaffel 1Folge 6vom 20.10.2025
Schatten

SchattenJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 6: Schatten

44 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Ein mysteriöser Doppelmord beschäftigt Mulder und Scully. Die Opfer scheinen ohne äußere Gewaltanwendung zu Tode gekommen zu sein, und doch sind ihre Kehlen zerquetscht - von innen! Die Ermittlungen führen zu Lauren Kyte, in deren Nähe gehäuft psychokinetische Phänomene auftreten. Die Befragung der Frau führt jedoch zu keinen Erkenntnissen. Als Mulder und Scully wieder in ihren Wagen steigen und abfahren wollen, legt sich plötzlich von selbst der Rückwärtsgang ein ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen