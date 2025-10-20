Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 6: Schatten
44 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Ein mysteriöser Doppelmord beschäftigt Mulder und Scully. Die Opfer scheinen ohne äußere Gewaltanwendung zu Tode gekommen zu sein, und doch sind ihre Kehlen zerquetscht - von innen! Die Ermittlungen führen zu Lauren Kyte, in deren Nähe gehäuft psychokinetische Phänomene auftreten. Die Befragung der Frau führt jedoch zu keinen Erkenntnissen. Als Mulder und Scully wieder in ihren Wagen steigen und abfahren wollen, legt sich plötzlich von selbst der Rückwärtsgang ein ...
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
