Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 10: Gefallener Engel
49 Min.Folge vom 03.11.2025Ab 12
Ein nicht identifiziertes Objekt aus dem Weltall stürzt in der Nähe einer kleinen Stadt in Wisconsin ab. Nach offiziellen Verlautbarungen handelt es sich um einen gewöhnlichen Meteoriten, doch als die Absturzstelle zum Quarantänegebiet erklärt wird, ist für Mulder klar, dass es sich um ein UFO handeln muss. Weil er versucht, das Objekt zu fotografieren, muss Mulder eine Nacht im Militärgefängnis verbringen. Als Scully ihn von dort abholt, warnt sie ihn ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
