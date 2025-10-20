Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 7: Die Maschine
Brad Wilczek, ein genialer Wissenschaftler, hat den ersten Computer mit künstlicher Intelligenz erschaffen. Die gesamte Firma Eurisco wird von diesem Computer gesteuert, doch als deren neuer Geschäftsführer nicht mit dem Programm einverstanden ist, wird er von der Maschine getötet. Diese soll daraufhin abgeschaltet werden, wehrt sich jedoch mit Händen und Füßen - genauer: mit tödlichen Stromschlägen, mörderischen Ventilatoren und messerscharfen Garagentoren ...

