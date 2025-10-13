Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Das Nest

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3
Das Nest

Das NestJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 3: Das Nest

42 Min.Ab 16

In Baltimore kommt es zu einer Reihe von grauenhaften Morden, bei denen den Opfern die Leber aus dem Leib gerissen wurde. Mulder und Scully finden heraus, dass sich ganz ähnliche Morde alle 30 Jahre zu wiederholen scheinen. Offensichtlich handelt es sich dabei jedes Mal um denselben Täter - doch die ersten dokumentierten Morde liegen bereits 90 Jahre zurück. Schließlich gelingt es Mulder und Scully, den Täter ausfindig zu machen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
ProSieben MAXX
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen