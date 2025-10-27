Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Eis

20th CenturyStaffel 1Folge 8vom 27.10.2025
Eis

EisJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 8: Eis

45 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12

Mulder und Scully brechen mit einem Geologenteam in die Arktis auf, um nach einem anderen, verschollenen Team zu suchen. Am Basislager angekommen, machen sie eine grausige Entdeckung: Die Forscher, die mit Tiefenbohrungen im Eis experimentiert hatten, haben sich offenbar gegenseitig getötet. Schuld daran ist ein gefährlicher außerirdischer Parasit, der unkontrollierbare Aggressionsschübe auslöst. Auch Mulder scheint sich damit infiziert zu haben ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen