Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 24: Das Labor
45 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Ein Tipp von Deep Throat bringt Mulder auf die Spur eines Geheimprojektes, bei dem Versuchspersonen außerirdische DNS eingepflanzt wurde. Aber wer steckt hinter diesen Versuchen, und welchem Zweck dienen sie? Bei ihrer Suche nach der Wahrheit stoßen Mulder und Scully auf ein scheußliches Versuchslabor, in dem menschliche Körper, die unter Wasser atmen können, in Bassins gehalten werden. Schließlich riskieren die beiden ihre Karriere und werden von den X-Akten abgezogen ...
