Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Das Labor

Staffel 1Folge 24vom 22.12.2025
Das Labor

Das Labor

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 24: Das Labor

45 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Ein Tipp von Deep Throat bringt Mulder auf die Spur eines Geheimprojektes, bei dem Versuchspersonen außerirdische DNS eingepflanzt wurde. Aber wer steckt hinter diesen Versuchen, und welchem Zweck dienen sie? Bei ihrer Suche nach der Wahrheit stoßen Mulder und Scully auf ein scheußliches Versuchslabor, in dem menschliche Körper, die unter Wasser atmen können, in Bassins gehalten werden. Schließlich riskieren die beiden ihre Karriere und werden von den X-Akten abgezogen ...

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

