Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 20: Erinnerungen an Stevie
44 Min.Ab 12
Im Jahr 1963 findet ein Mann beim Fischen die Leiche eines Kleinkindes. Die Leiche wurde vom Täter in Decken eingewickelt und mit Eisenformen beschwert. Insgesamt dauert es 57 Jahre, bis die Ermittler das Kind identifizieren können.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Copyrights:© Peninsula Television 2021