Der Vergewaltiger von Rapid CityJetzt kostenlos streamen
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 15: Der Vergewaltiger von Rapid City
43 Min.Ab 12
Im Jahr 1968 erscheint die 60-jährige Apothekerin Gwen Miller nicht zur Arbeit in South Dakota. Als ihre Kollegen zu ihr nach Hause kommen, finden sie ihre Leiche. Sie wurde erwürgt und sexuell missbraucht. Fingerabdrücke werden untersucht.
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Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Peninsula Television 2021 & © Season 1: Peninsula Television 2020 & © Season 2: Peninsula Television 2022