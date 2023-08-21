Die Ermordung von Siobhan McGuinessJetzt kostenlos streamen
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 7: Die Ermordung von Siobhan McGuiness
44 Min.Ab 12
1974 verschwindet die 5-jährige Siobhan McGuinness auf dem Weg zum Haus ihrer Freundin. Zwei Tage später wird ihre Leiche auf der Interstate 90 gefunden. 46 Jahre später können die Ermittler den Fall mithilfe moderner DNA-Technologie aufklären.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021