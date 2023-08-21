Die Jagd nach der kostbaren Jane DoeJetzt kostenlos streamen
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 14: Die Jagd nach der kostbaren Jane Doe
44 Min.Ab 12
Im August 1977 wird die Leiche eines jungen Mädchens von Brombeerpflückern in Everett, Washington, gefunden. Sie wurde stranguliert und erschossen. Die Ermittler leiten eine Untersuchung ein, um sowohl den Mörder als auch das Opfer zu identifizieren.
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021