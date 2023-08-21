Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 2: Sakrileg in Sacramento
44 Min.Ab 16
Zwischen Mai 1992 und März 1994 wurden drei Frauen in Sacramento County und der Stadt Davis von demselben Mann brutal angegriffen. Die Polizei stellte an allen drei Tatorten DNA-Spuren sicher, die denselben Verdächtigen in Verbindung bringen.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Copyrights:© Peninsula Television 2021