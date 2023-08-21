Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 3: Die Montana-Morde
44 Min.Ab 12
Der Doppelmord an Patricia Kalitzke und Duane Bogle im Jahr 1956 war einer der ältesten Fälle, die mit Hilfe der forensischen Genealogie geklärt werden konnten, und erschütterte Montana. Es gab weder Spuren noch Verdächtige.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021