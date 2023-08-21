Eine sündige Tat in St. GeorgeJetzt kostenlos streamen
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 4: Eine sündige Tat in St. George
42 Min.Ab 16
Ein Eindringling verschaffte sich Zugang zum Haus von Carla Brooks und missbrauchte sie sexuell. Die gefundenen DNA-Beweise stimmten mit keiner Person in den Polizeidatenbanken überein, also nutzten die Ermittler die genetische Genealogie.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peninsula Television 2021