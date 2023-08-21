Horror mit vorgehaltener WaffeJetzt kostenlos streamen
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 13: Horror mit vorgehaltener Waffe
45 Min.Ab 16
Eine junge Rettungsschwimmerin wird während ihrer Arbeit in einem örtlichen Schwimmbad vergewaltigt. Die Polizei erfährt von einem ähnlichen Vorfall. Obwohl der Angreifer an beiden Tatorten seine DNA hinterlassen hat, sind die Fälle schwer zu lösen.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Copyrights:© Peninsula Television 2021