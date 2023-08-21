Zum Sterben zurückgelassen in Logan CountyJetzt kostenlos streamen
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 5: Zum Sterben zurückgelassen in Logan County
45 Min.Ab 16
Am 31. Juli 1993 wurde eine Frau aus Logan County entführt und vergewaltigt. Der Verdächtige schnitt ihr die Kehle durch und ließ sie zum Sterben zurück. Für die Spuren vom Tatort gab es keine Übereinstimmung mit Profilen.
