Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 8: Cold Case-Wendung
44 Min.Ab 12
1985 wurde Ricky Davis wegen Mordes an einer Frau für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Er beteuerte jedoch stets, dass er unschuldig sei. Es dauerte 18 Jahre, bis seine Unschuld bewiesen werden konnte.
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Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Peninsula Television 2021 & © Season 2: Peninsula Television 2022 & © Season 1: Peninsula Television 2020