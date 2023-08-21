Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 17: Gerechtigkeit für Leslie
45 Min.Ab 12
1976 stürmt Leslie Penrod Harris nach einem Streit mit ihrem Mann aus einem Restaurant. Sie kehrt nicht zurück. Stunden später wird ihre nackte Leiche in der Nähe des zwanzig Meilen entfernten Luftwaffenstützpunkts El Toro gefunden.
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Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
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