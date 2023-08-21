Das Geheimnis von Cuyahoga FallsJetzt kostenlos streamen
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 18: Das Geheimnis von Cuyahoga Falls
45 Min.Ab 12
Im Dezember 1987 wird in Cuyahoga Falls, Ohio, die Leiche der 17-jährigen Barbara Blatnik mit dem Gesicht nach unten auf einer Landstraße gefunden. Sie war vergewaltigt und erwürgt worden. Der ältere Freund hat womöglich bereits Bedenken ausgelöst.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Copyrights:© Peninsula Television 2021