Eine auseinandergerissene FamilieJetzt kostenlos streamen
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 16: Eine auseinandergerissene Familie
45 Min.Ab 16
Im Jahr 1998 werden Megan und Sherri Scherer ermordet in ihrem Wohnzimmer in Portageville, Missouri, gefunden. Später am Abend versucht ein Mann in Dyersburg, Tennessee, gewaltsam in die Wohnung einer Frau einzudringen. Es kommt zu einem Kampf.
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Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
16
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