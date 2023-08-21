Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 6: Der Alameda-Angreifer
45 Min.Ab 16
1997 wird eine Frau auf ihrem Heimweg überfallen. Kurz darauf folgte ein Überfall auf eine weitere Frau. Die DNA Spuren beider Fälle stimme zwar überein, führen jedoch ins Nichts. Erst mehr als 20 Jahre später führt eine Spur zu Gregory Vien.
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Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
16
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