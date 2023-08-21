Spannende Notizen eines MördersJetzt kostenlos streamen
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 19: Spannende Notizen eines Mörders
45 Min.Ab 12
Im Jahr 1988 wird die achtjährige April Tinsley als vermisst gemeldet, nur drei Tage später haben es die Ermittler mit einem Mordfall zu tun. Ihre Leiche wurde in einem Graben gefunden. Der Mörder konnte sich 30 Jahre lang der Justiz entziehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021