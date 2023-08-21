Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 1: Leiche im Treppenhaus
44 Min.Ab 12
Im Jahr 1999 wurde die 23-jährige Jennifer Watkins tot im Treppenhaus des Memorial Hospitals in Colorado Springs aufgefunden, wo sie arbeitete. Am Tatort fanden die Ermittler zwei DNA-Profile, die nicht mit dem Opfer übereinstimmten.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021