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Border Patrol Australia

Der traurige Clown

Staffel 5Folge 11vom 15.08.2026
Der traurige Clown

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Folge 11: Der traurige Clown

21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein deutscher Passagier verhält sich auffällig, er wirkt nervös. Die Beamten kontrollieren ihn und finden jede Menge Betäubungsmittel. Außerdem wird ein Italiener in Sydney unter die Lupe genommen. Er gibt an, beruflich als Clown zu arbeiten und nun in Australien Urlaub machen zu wollen. Doch die Officers sind skeptisch ...

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