Border Patrol Australia
Folge 11: Der traurige Clown
21 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein deutscher Passagier verhält sich auffällig, er wirkt nervös. Die Beamten kontrollieren ihn und finden jede Menge Betäubungsmittel. Außerdem wird ein Italiener in Sydney unter die Lupe genommen. Er gibt an, beruflich als Clown zu arbeiten und nun in Australien Urlaub machen zu wollen. Doch die Officers sind skeptisch ...
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International