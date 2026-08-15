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Border Patrol Australia

Der bulgarische Tomatenbauer

Staffel 5Folge 9vom 15.08.2026
Der bulgarische Tomatenbauer

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Folge 9: Der bulgarische Tomatenbauer

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

In Sydney wird ein bulgarischer Bauer befragt. Er gibt an, die letzten Wochen drei Kontinente bereist zu haben, um schwimmen gehen zu können. Doch er hat überhaupt keine Badekleidung im Gepäck, dafür aber ein Keyboard ... Außerdem gerät ein Paar, das gerade aus den USA eingereist ist, in Schwierigkeiten: Sie haben so einige unangemeldete Waren im Gepäck.

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