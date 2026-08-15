Der bulgarische TomatenbauerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 9: Der bulgarische Tomatenbauer
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
In Sydney wird ein bulgarischer Bauer befragt. Er gibt an, die letzten Wochen drei Kontinente bereist zu haben, um schwimmen gehen zu können. Doch er hat überhaupt keine Badekleidung im Gepäck, dafür aber ein Keyboard ... Außerdem gerät ein Paar, das gerade aus den USA eingereist ist, in Schwierigkeiten: Sie haben so einige unangemeldete Waren im Gepäck.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International