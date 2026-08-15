Border Patrol Australia
Folge 2: Der adlige New Yorker
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
In Melbourne werden die Beamten auf einen jungen Amerikaner aufmerksam, der bei der Gepäckausgabe ein seltsames Verhalten an den Tag legt. Als daraufhin sein Koffer untersucht wird, fällt der Drogentest positiv aus. Außerdem nehmen die Officer am Flughafen in Sydney das Gepäck eines malaysischen Ehepaares genauer unter die Lupe und finden dabei eine ganze Menge verbotener Lebensmittel.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International