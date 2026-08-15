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Border Patrol Australia

Der adlige New Yorker

Staffel 5Folge 2vom 15.08.2026
Der adlige New Yorker

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Folge 2: Der adlige New Yorker

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

In Melbourne werden die Beamten auf einen jungen Amerikaner aufmerksam, der bei der Gepäckausgabe ein seltsames Verhalten an den Tag legt. Als daraufhin sein Koffer untersucht wird, fällt der Drogentest positiv aus. Außerdem nehmen die Officer am Flughafen in Sydney das Gepäck eines malaysischen Ehepaares genauer unter die Lupe und finden dabei eine ganze Menge verbotener Lebensmittel.

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