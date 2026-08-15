Border Patrol Australia
Folge 6: Die Ex-Miss Nevada
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Bei einer jungen amerikanischen Schauspielerin, die gerade aus Hong Kong einreist, fällt der Drogentest positiv aus. Ein Mann aus Israel will seine Freundin besuchen, doch dieses Vorhaben könnte platzen, da er sich im Gespräch mit den Beamten verplappert ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International