Border Patrol Australia
Folge 8: Der einsame Wolf
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Mann, der gerade aus China angekommen ist, erscheint auffällig nervös. Auch die anschließende Befragung des Mannes rückt ihn in ein immer schlechteres Licht. Außerdem gerät ein Mann aus Rumänien in das Visier der Beamten: Er hat keine konkreten Einreisepläne und beschreibt sich selbst als Einzelgänger.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International