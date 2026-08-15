Border Patrol Australia
Folge 20: Iranische Souvenirs
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Kanadier sagt aus, in Australien Urlaub machen zu wollen, doch genauere Recherchen der Beamten bringen etwas anderes zu Tage. Außerdem hat eine Frau, die gerade aus dem Iran kommt, verbotene Gewürze im Gepäck. Und bei einer Australierin, die gerade aus Vietnam anreist, wird Heroin gefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International