Border Patrol Australia
Folge 16: Die ominöse Teigrolle
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Mann, der gerade gelandet ist, sagt bei der Kontrolle aus, dass er in Australien Urlaub machen möchte. Doch er hat auffällig wenig Gepäck mit sich. Außerdem hat eine Russin unerlaubte, italienische Lebensmittel im Gepäck.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International