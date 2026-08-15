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Border Patrol Australia

Schatten der Vergangenheit

Staffel 5Folge 19vom 15.08.2026
Schatten der Vergangenheit

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Folge 19: Schatten der Vergangenheit

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Das Gepäck einer amerikanischen Familie wird genauer unter die Lupe genommen. Dabei finden die Beamten jede Menge unerlaubte, nicht angemeldete Lebensmittel. Ein Bulgare gerät in das Visier der Officer, da seine letzten Reiseziele bekannt für den Handel mit Betäubungsmitteln sind.

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