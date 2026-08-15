Schatten der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 19: Schatten der Vergangenheit
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Das Gepäck einer amerikanischen Familie wird genauer unter die Lupe genommen. Dabei finden die Beamten jede Menge unerlaubte, nicht angemeldete Lebensmittel. Ein Bulgare gerät in das Visier der Officer, da seine letzten Reiseziele bekannt für den Handel mit Betäubungsmitteln sind.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International