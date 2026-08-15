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Border Patrol Australia

Italienische Delikatessen

Staffel 5Folge 7vom 15.08.2026
Italienische Delikatessen

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Folge 7: Italienische Delikatessen

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Zwei Männer aus Asien werden zunehmend nervöser, als ihr Gepäck unabhängig voneinander kontrolliert wird. Stecken die beiden unter einer Decke? Ein Mann aus Italien hat verbotene Lebensmittel im Gepäck. Außerdem entdecken die Beamten Heroin in einem indischen Sari.

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